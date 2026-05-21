Foro Regional de las Américas proyecta a Bolivia como escenario de inversión y desarrollo

Bolivia se convirtió en sede del Foro Regional de las Américas, uno de los encuentros empresariales más importantes del continente, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), con la participación de delegaciones de 33 países y representantes del sector privado internacional.

El evento, que se desarrolla en Santa Cruz durante dos jornadas, tiene el objetivo de impulsar la inversión, la innovación y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El gerente de Relaciones Estratégicas de CAINCO, Luis Fernando Strauss, destacó el alcance internacional del encuentro y el mensaje que busca proyectar el país.

“Bolivia se pone en el mapa no como espectadora, sino como anfitriona de conversaciones que definirán inversiones, innovación, sostenibilidad y crecimiento para las próximas décadas”, afirmó.

Strauss remarcó la importancia de la presencia internacional pese al contexto interno del país.

"Estamos recibiendo delegaciones de 33 países. A pesar de las circunstancias difíciles, Bolivia vuelve a decir presente y muestra que hay una Bolivia posible, con desarrollo y con oportunidades”, señaló.

El representante de CAINCO comparó además la relevancia del evento con la de otras grandes organizaciones globales del sector empresarial. “La Federación Mundial de Cámaras es como la FIFA del mundo empresarial, es la máxima instancia del empresariado privado a nivel mundial”, explicó.

“Es la primera vez en la historia que este evento llega a Bolivia. Normalmente se desarrolla en países como Brasil, México o Argentina, y ahora estamos conectando Bolivia con el mundo”, sostuvo.

En relación con el contexto económico y social, reconoció los efectos de los conflictos internos. “Se nos han caído algunas delegaciones por la situación del país, pero hemos demostrado resiliencia. El sector privado siempre avanza contra viento y marea”, afirmó.

El foro incluye paneles sobre liderazgo femenino, sostenibilidad, economía circular e internacionalización de empresas, además de una rueda de negocios prevista para este jueves, donde emprendedores y pymes podrán presentar sus proyectos ante inversionistas internacionales.

El encuentro concluirá con una cena de gala y actividades de cierre orientadas a fortalecer alianzas estratégicas y promover la atracción de inversión extranjera directa hacia Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play