John Denton resalta el potencial de Santa Cruz e impulsa a las MiPyMES al comercio global

El secretario general de la Cámara Internacional de Comercio de Australia (ICC), John EH Denton, destacó el potencial económico de Santa Cruz durante su participación en el Foro Regional Las Américas: impulsando a las MiPyME del futuro, que se desarrolla este 20 y 21 de mayo en el departamento cruceño.

Denton resaltó el dinamismo de la capital oriental y aseguró que, tras recorrer la ciudad, comprendió por qué Santa Cruz es considerada el motor económico de Bolivia.

“Anoche fui a una cena en un hotel, en un restaurante maravilloso, con una excelente vista. Vi una poderosa ciudad y entendí por qué Santa Cruz es el motor de Bolivia”, expresó.

Durante su intervención, el representante de la ICC señaló que América Latina cuenta con millones de empresarios y pequeñas empresas, pero advirtió que muy pocas MiPyMES participan en el comercio transfronterizo.

Según Denton, una de las grandes oportunidades para fortalecer la economía regional está en ayudar a las pequeñas y medianas empresas a cruzar fronteras y acceder a nuevos mercados.

“Una de las oportunidades para aumentar la actividad económica es ayudar a las pymes a comercializar más allá de las fronteras. En América Latina hay muchas pymes, pero muy pocas participan en el comercio transfronterizo”, afirmó.

El ejecutivo remarcó que el crecimiento económico es más sostenible cuando las pequeñas empresas logran integrarse a cadenas de valor internacionales y superar las barreras que limitan su expansión.

Denton también advirtió que el mayor reto para las empresas en el mundo no son necesariamente las tarifas, sino la incertidumbre. Explicó que muchos empresarios frenan inversiones, contrataciones y proyectos debido a la falta de confianza sobre la estabilidad de las políticas, el comercio y las condiciones para operar internacionalmente.

“El reto más grande para las empresas a través del mundo no son las tarifas, es la incertidumbre. Los líderes empresariales no tienen confianza sobre si resultará la inversión, si habrá comercio o si habrá consistencia en las políticas de los gobiernos”, señaló.

En esa línea, indicó que la cautela empresarial tiene un costo económico elevado. Citó un estudio que proyecta para este año una pérdida superior a los 350 mil millones de dólares en actividad económica global, cifra que podría aumentar si persiste el actual escenario de incertidumbre.

“Hay un costo de ser muy cauteloso. Este año vemos una pérdida de más de 350 mil millones de dólares de actividad económica, y si continuamos en ese sendero podría llegar a 450 o quizá 500 mil millones de dólares”, advirtió.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue la sostenibilidad. Denton sostuvo que las empresas no funcionan en espacios vacíos, sino dentro de comunidades, familias y entornos sociales, por lo que deben asumir un rol activo en la protección del medioambiente y en la construcción de modelos productivos responsables.

“Las empresas no participan en espacios vacíos, existen en comunidades, existen en familias. Necesitamos un marco social y trabajar en conjunto para asegurar una inversión efectiva que permita que el medioambiente pueda sostenerse”, manifestó.

Asimismo, explicó que la sostenibilidad también está vinculada a la resiliencia de las cadenas de suministro y de valor, especialmente en un contexto global marcado por cambios constantes e interrupciones.

Denton afirmó que las empresas deben adaptar sus modelos de gestión de riesgos y construir prácticas sostenibles que les permitan responder mejor a los nuevos desafíos del comercio internacional.

La autoridad empresarial también se refirió al impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro de los negocios. Señaló que la IA impulsará cambios fundamentales en la forma de producir, vender y competir, pero advirtió que sus beneficios no deben quedar concentrados en pocas manos.

“No queremos que sean pocos los que reciban los beneficios de la inteligencia artificial, sino que haya más beneficiarios y que sea un caso positivo para toda la sociedad”, sostuvo.

Finalmente, Denton afirmó que la ICC trabaja con una mirada puesta en el futuro, buscando construir respuestas para los desafíos que enfrentarán las empresas hacia 2030.

“No debemos estancarnos en los problemas de hoy, sino enfocarnos en el futuro. Hay que pensar cómo se verá el mundo en 2030 y cómo lideramos ese cambio”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play