Antelo apuesta por atraer inversiones durante encuentro WCFA Américas

Durante el encuentro internacional WCFA Américas, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó la magnitud del evento que reúne a representantes de 30 cámaras empresariales y delegaciones de 150 países.

Antelo afirmó que los participantes del encuentro se convertirán en futuros embajadores del potencial económico y de las oportunidades de inversión que existen tanto en Santa Cruz como en Bolivia.

“Tenemos la oportunidad de contar con la presencia del secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene asiento en las Naciones Unidas y puede hablar por Bolivia y mostrar las oportunidades que tiene”, señaló el líder empresarial.

El presidente de Cainco también se refirió al futuro energético y productivo del país, resaltando el potencial que tiene Bolivia para desarrollar energías alternativas y fortalecer sectores capaces de generar divisas en el corto plazo.

Entre las áreas estratégicas mencionó al sector forestal, agroindustrial, turístico y minero, además de la posibilidad de atraer inversión extranjera para impulsar nuevos proyectos productivos.

“Bolivia tiene la capacidad, es cuestión de que empecemos a trabajarlo y a construirlo con nuestra capacidad interna, pero también invitando a otros países que vengan a invertir, pero también para exportar”, sostuvo Antelo.

El encuentro WCFA Américas reúne a líderes empresariales y representantes internacionales para debatir temas vinculados al comercio, inversiones y desarrollo económico regional.

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