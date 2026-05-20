Frerking: “Bolivia necesita biotecnología y seguridad jurídica para competir”

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó este miércoles durante el encuentro WCFA Américas que el sector agropecuario boliviano necesita seguridad jurídica y acceso a biotecnología para competir en igualdad de condiciones con países vecinos.

Frerking lamentó que en los últimos 20 años la agroindustria nacional se haya deteriorado y aseguró que al menos cinco cadenas productivas se encuentran “en terapia intensiva”. Entre ellas mencionó a la producción de leche y maíz, sectores que actualmente enfrentan importantes déficits.

“En estos momentos se produce un 40% menos de leche en comparación con 2013. Hemos retrocedido por la franja de precios y el cepo a las exportaciones. En maíz tenemos 500.000 toneladas de déficit; en arroz igual somos deficitarios, pese a que el contrabando continúa”, señaló el dirigente agropecuario.

El presidente de la CAO sostuvo además que tanto la inversión extranjera como la nacional deben ser protegidas y blindadas para que se traduzcan en generación de empleos, incremento de la producción y fortalecimiento de toda la cadena productiva del país.

“Esta cadena debemos protegerla, eslabón por eslabón, porque es la forma más rápida de sacar a Bolivia de esta crisis”, afirmó.

Respecto a los bloqueos que este miércoles cumplen 20 días, Frerking aseguró que el impacto económico es severo para todos los sectores vinculados a la producción, el transporte y las exportaciones.

“El sector reporta pérdidas de 50 millones de dólares por día que se pierden en bloqueos. Bolivia necesita paz y tranquilidad, no pueden haber grupos subversivos que no nos dejen trabajar”, concluyó.

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