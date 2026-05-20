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Frerking: “Bolivia necesita biotecnología y seguridad jurídica para competir”

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, lanzó una dramática alerta en el encuentro WCFA Américas. Denunció que el contrabando y las malas políticas de los últimos años golpearon a la producción de leche y maíz.

Miguel Ángel Roca Villamontes

20/05/2026 11:07

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Frerking durante su participación en el encuentro WFCA Américas. Foto Gabriel Andrade

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El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó este miércoles durante el encuentro WCFA Américas que el sector agropecuario boliviano necesita seguridad jurídica y acceso a biotecnología para competir en igualdad de condiciones con países vecinos.

Frerking lamentó que en los últimos 20 años la agroindustria nacional se haya deteriorado y aseguró que al menos cinco cadenas productivas se encuentran “en terapia intensiva”. Entre ellas mencionó a la producción de leche y maíz, sectores que actualmente enfrentan importantes déficits.

“En estos momentos se produce un 40% menos de leche en comparación con 2013. Hemos retrocedido por la franja de precios y el cepo a las exportaciones. En maíz tenemos 500.000 toneladas de déficit; en arroz igual somos deficitarios, pese a que el contrabando continúa”, señaló el dirigente agropecuario.

El presidente de la CAO sostuvo además que tanto la inversión extranjera como la nacional deben ser protegidas y blindadas para que se traduzcan en generación de empleos, incremento de la producción y fortalecimiento de toda la cadena productiva del país.

“Esta cadena debemos protegerla, eslabón por eslabón, porque es la forma más rápida de sacar a Bolivia de esta crisis”, afirmó.

Respecto a los bloqueos que este miércoles cumplen 20 días, Frerking aseguró que el impacto económico es severo para todos los sectores vinculados a la producción, el transporte y las exportaciones.

“El sector reporta pérdidas de 50 millones de dólares por día que se pierden en bloqueos. Bolivia necesita paz y tranquilidad, no pueden haber grupos subversivos que no nos dejen trabajar”, concluyó.

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