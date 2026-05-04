En plena cosecha, la CAO rechaza bloqueos y exige carreteras expeditas: “La Policía debe cumplir la ley”

El sector productivo del país expresó su rechazo a los bloqueos de carreteras y demandó la libre transitabilidad en todo el territorio nacional, en un momento clave para la actividad agrícola. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente, Klaus Frerking Adad, remarcó que la paralización de vías afecta directamente a toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la distribución de alimentos.

“El sector productivo siempre lo ha dicho: no estamos de acuerdo con los bloqueos. Necesitamos todas las vías expeditas para trabajar con garantía y certidumbre”, afirmó el dirigente, al explicar que actualmente el país se encuentra cerrando la cosecha de verano e iniciando la siembra de invierno.

Frerking detalló que el sector se prepara para sembrar 1,2 millones de hectáreas en la campaña de invierno, mientras concluye una de las mayores cosechas del país, que abarca aproximadamente 3 millones de hectáreas. En ese contexto, subrayó que la circulación sin interrupciones es fundamental para el traslado de insumos y la distribución de productos hacia mercados, tiendas de barrio y centros de abastecimiento en todo el país.

Consultado sobre la actuación de las autoridades frente a los bloqueos, el presidente de la CAO fue enfático: “La Policía fue llamada a cumplir la ley. Todas las carreteras deben estar expeditas para que podamos trabajar toda la cadena productiva: agropecuarios, transportistas, industriales y exportadores”.

Asimismo, advirtió que cualquier interrupción en las rutas genera perjuicios significativos, no solo en términos económicos, sino también en la seguridad alimentaria.

“Estamos hablando de que el 80% de lo que representa la soberanía alimentaria del país depende de este proceso productivo”, sostuvo.

El sector insiste en que garantizar el libre tránsito es una condición esencial para sostener la producción, evitar pérdidas y asegurar el abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

Mira la programación en Red Uno Play