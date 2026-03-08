TEMAS DE HOY:
CAO pide al Gobierno seguridad jurídica para garantizar la producción

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, pidió al Gobierno garantizar seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y frenar los avasallamientos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/03/2026 21:42

Klaus Frerking, presidente de la CAO
Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, pidió al Gobierno garantizar seguridad jurídica para el sector productivo y advirtió que sin estas condiciones se frena la inversión y el desarrollo en el campo.

Frerking señaló que los productores necesitan reglas claras y estabilidad para continuar trabajando y aportando a la economía del país. “Le queremos decir a nuestro Gobierno que sean nuestros socios y no nuestros frenos. Eso es lo que necesitamos como productores”, manifestó.

El titular de la CAO también afirmó que la seguridad jurídica no puede quedarse solo en discursos, sino que debe reflejarse en las instituciones encargadas de la administración de tierras y de la justicia.

“La seguridad jurídica no puede ser solo discurso de ferias. Debe ser una realidad en el INRA, en los juzgados y en la justicia”, sostuvo.

En ese contexto, pidió que se esclarezca la situación de la tierra en Bolivia y se defina una política clara que brinde certidumbre a los productores.

Frerking advirtió además que sin garantías sobre la propiedad privada y sin protección ante los avasallamientos será difícil impulsar nuevas inversiones o aplicar tecnología en el sector agropecuario.

“No debe haber inversión ni biotecnología si el productor teme que mañana va a ser avasallado. El respeto a la propiedad privada es el abono más importante que tenemos los productores cruceños”, concluyó.

 

