La Superliga China arrancó con una fuerte polémica luego de que nueve de los 16 equipos participantes comenzaran el torneo con puntos negativos.

La medida fue impuesta por la Asociación China de Fútbol tras una investigación que reveló casos de corrupción, manipulación de partidos y apuestas ilegales dentro del fútbol profesional del país.

La sanción forma parte de una amplia campaña anticorrupción impulsada por las autoridades deportivas chinas para limpiar la imagen del fútbol nacional. Tras varios años de investigaciones, la Asociación China de Fútbol decidió castigar a 13 clubes profesionales con multas económicas y deducciones de puntos.

De esos equipos sancionados, nueve disputan la temporada 2026 de la Superliga y por ello comenzaron el campeonato con un puntaje negativo desde la primera jornada. Entre los castigos más severos están los de Shanghai Shenhua y Tianjin Jinmen Tiger, que arrancaron el torneo con -10 puntos, mientras que otros clubes recibieron penalizaciones de entre -5 y -7 unidades.

La situación ha generado una temporada atípica en el fútbol chino, donde varios equipos comienzan la competencia luchando por salir de números negativos antes siquiera de pensar en pelear por el título. Mientras tanto, la federación insiste en que estas medidas son necesarias para recuperar la credibilidad y garantizar la transparencia en el campeonato.

