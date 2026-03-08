Un vuelo comercial de Southwest Airlines se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta la noche del viernes 6 de marzo, tras que la tripulación reportara un posible problema de seguridad relacionado con un pasajero a bordo.

Se trata del vuelo 2094, un Boeing 737 MAX 8 con matrícula N8837Q, que había despegado de Nashville con destino a Fort Lauderdale, Florida. Según registros de FlightAware, la aeronave aterrizó en Atlanta alrededor de las 21:06, desviando su ruta original para que las autoridades pudieran evaluar la situación.

Imágenes captadas durante el incidente muestran a las fuerzas de seguridad ingresando al avión y dirigiéndose directamente hacia un hombre sentado en su asiento. Agentes del Departamento de Policía de Atlanta y personal del FBI interrogaron al pasajero, tras lo cual se determinó que no existía ninguna amenaza real y no se presentarían cargos.

En un comunicado, Southwest Airlines destacó que el vuelo aterrizó sin problemas y agradeció la profesionalidad de la tripulación, además de pedir disculpas a los pasajeros por el retraso.

“El vuelo 2094 aterrizó de manera segura después de desviarse para responder a un posible problema de seguridad. Agradecemos la labor de nuestro personal y lamentamos cualquier inconveniente a los clientes”, indicó la compañía.

El incidente subraya la rápida respuesta de la tripulación y de las autoridades ante posibles amenazas en vuelos comerciales, priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

