Internacional

Impactante: cantante muere al tropezar con su vestido en pleno escenario

La artista había sido contratada para animar el cumpleaños número 90 de una de las residentes. Según reportes, inició el espectáculo interpretando dos canciones que fueron bien recibidas por los asistentes.

Silvia Sanchez

07/03/2026 20:24

Cantante muere al tropezar con su vestido en pleno escenario. Imagen referencial.
Mundo

Escuchar esta nota

Una cantante de 31 años murió tras sufrir una caída mientras realizaba una presentación musical en una residencia de adultos mayores en Chongqing, en China.

La artista había sido contratada para animar el cumpleaños número 90 de una de las residentes. Según reportes, inició el espectáculo interpretando dos canciones que fueron bien recibidas por los asistentes.

Sin embargo, en medio de la presentación se tropezó con su vestido y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza frente al público.

El personal del lugar intentó auxiliarla de inmediato y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. No obstante, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada.

De acuerdo con el medio británico Daily Mirror, la mujer había manifestado sentirse mal ese mismo día, por lo que las autoridades ordenaron una autopsia para esclarecer las causas exactas de su muerte.

Otra tragedia en una celebración

En un hecho similar ocurrido en São Paulo, en Brasil, una mujer de 38 años murió horas después de su boda tras caer a una piscina durante su fiesta.

La víctima, identificada como Elisangela Gazano, madre de cinco hijos, estaba bailando cerca del borde del agua cuando perdió el equilibrio y cayó a la piscina. Según reportes, no sabía nadar.

Los invitados intentaron rescatarla y llamaron a los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada a un hospital, pero sufrió un paro cardíaco y fue declarada muerta al llegar.

Horas antes de la tragedia, había compartido en redes sociales una fotografía firmando documentos en el registro civil, vestida con su traje de novia.

