Lluvias provocan derrumbes y obligan al cierre de la ruta Entre Ríos – Palos Blancos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó el cierre temporal del tramo Entre Ríos – Palos Blancos, en Tarija, tras registrarse derrumbes y caída de material provocados por las intensas lluvias.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/03/2026 19:25

Fotos: ABC
Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado el cierre temporal del tramo Entre Ríos – Palos Blancos, en el departamento de Tarija, debido a derrumbes y caída de material ocasionados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Según el comunicado oficial de la ABC Regional Tarija, las precipitaciones pluviales provocaron afectaciones en distintos sectores de la carretera de la Red Vial Fundamental, comprometiendo la transitabilidad y representando un riesgo para los usuarios que circulan por la zona.

Foto: ABC

Ante esta situación, la entidad determinó suspender el tránsito vehicular en el tramo afectado hasta nuevo aviso, como una medida preventiva para resguardar la seguridad de transportistas y viajeros.

Asimismo, se informó que personal técnico y maquinaria pesada ya se encuentran desplazados en el lugar, realizando trabajos de evaluación, limpieza de derrumbes y habilitación de la plataforma con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Desde la ABC recomendaron a los transportistas y a la población tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicará oportunamente la reapertura de la vía una vez que las condiciones de seguridad estén garantizadas.

