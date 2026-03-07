Rodrigo Paz se reunió con el presidente electo de Chile durante cumbre en Miami

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de la cumbre internacional “Escudo de las Américas”, desarrollada en Miami, Estados Unidos.

En imágenes difundidas a los medios de comunicación se observa al mandatario boliviano acompañado por el canciller, Fernando Aramayo, y el ministro de Gobierno, José Luis Lupo, sentados alrededor de una mesa dialogando con Kast, quien también estuvo acompañado por dos colaboradores de su equipo.

El encuentro se llevó a cabo durante una reunión de alto nivel que congrega a 12 líderes de América Latina en Miami, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre tiene como objetivo impulsar la creación de un bloque regional enfocado en fortalecer la cooperación en materia de seguridad y promover el desarrollo económico entre los países participantes.

Durante la conversación bilateral, ambos líderes abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre Bolivia y Chile, además de analizar posibles mecanismos de cooperación en áreas estratégicas para ambas naciones.

Como parte de su agenda internacional, Paz tiene previsto viajar el próximo 11 de marzo a Chile para asistir al acto de posesión de Kast como nuevo presidente de ese país.

Posteriormente, el mandatario boliviano retornará a La Paz, donde recibirá la visita oficial del rey Felipe VI. Tras este encuentro, continuará con una agenda diplomática que incluye visitas a Brasil y varios países de Europa.

