Trump y líderes latinoamericanos firman acuerdo contra el narcoterrorismo e inmigración ilegal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo de cooperación regional con varios líderes de América Latina para enfrentar el narcoterrorismo, los cárteles de la droga y la inmigración ilegal. Entre los participantes estuvo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El encuentro se realizó este sábado en Miami, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas, organizada por la administración estadounidense para coordinar acciones de seguridad en el continente.

Paz llegó la mañana del sábado a la ciudad estadounidense y fue recibido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario boliviano publicó el mensaje: “Hagamos el continente grande otra vez”, en referencia al encuentro regional.

La reunión se desarrolló en el complejo Trump National Doral Miami, un resort propiedad del mandatario estadounidense. Allí, los líderes discutieron estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad regional y enfrentar problemas comunes como el crimen organizado y la migración irregular.

Durante la cumbre, Trump planteó la creación de una nueva coalición de cooperación militar en América Latina para combatir a los cárteles del narcotráfico. El presidente estadounidense señaló que estas organizaciones representan una amenaza regional y subrayó que Estados Unidos necesita el apoyo de los países latinoamericanos para enfrentarlas.

El mandatario también afirmó que uno de los principales focos de operación de los cárteles se encuentra en México, aunque destacó que mantiene una relación positiva con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Además de Bolivia y Estados Unidos, en la cumbre participaron los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Irfaan Ali (Guyana), Nayib Bukele (El Salvador), Gabriel Boric (Chile), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá) y Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago).

El encuentro busca consolidar una agenda de cooperación política y de seguridad entre gobiernos de la región para enfrentar el crimen organizado y otros desafíos que afectan al continente.

