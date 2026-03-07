Paz despliega agenda internacional clave en cumbre de Miami

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , cumple una agenda de reuniones y encuentros bilaterales durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, que se realiza en Miami, en Estados Unidos, por convocatoria del mandatario estadounidense Donald Trump.

Según la agenda oficial, el jefe de Estado boliviano participará este sábado en las sesiones del encuentro regional y sostendrá reuniones con otros líderes del continente. Al mediodía tiene previsto un almuerzo con el presidente Trump.

Posteriormente, por la tarde y la noche, el mandatario mantendrá encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de reuniones con otros dignatarios internacionales que participan en la cumbre.

Para el domingo 8 de marzo, Paz tiene programado un encuentro con un Think Tank estadounidense, donde dialogará con académicos, empresarios, analistas y políticos sobre temas de cooperación e inversiones.

El presidente boliviano llegó a Miami este sábado para participar en la cumbre regional, cuyo objetivo es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente, según informó la Casa Blanca.

