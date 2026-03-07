TEMAS DE HOY:
Droga MALA PRAXIS Golpe al narcotráfico

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Paz despliega agenda internacional clave en cumbre de Miami

Según la agenda oficial, el jefe de Estado boliviano participará este sábado en las sesiones del encuentro regional y sostendrá reuniones con otros líderes del continente. Al mediodía tiene previsto un almuerzo con el presidente Trump.

Cristina Cotari

07/03/2026 11:17

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz en Miami . Foto: Dircom Bolivia
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , cumple una agenda de reuniones y encuentros bilaterales durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, que se realiza en Miami, en Estados Unidos, por convocatoria del mandatario estadounidense Donald Trump.

Según la agenda oficial, el jefe de Estado boliviano participará este sábado en las sesiones del encuentro regional y sostendrá reuniones con otros líderes del continente. Al mediodía tiene previsto un almuerzo con el presidente Trump.

Posteriormente, por la tarde y la noche, el mandatario mantendrá encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de reuniones con otros dignatarios internacionales que participan en la cumbre.

Para el domingo 8 de marzo, Paz tiene programado un encuentro con un Think Tank estadounidense, donde dialogará con académicos, empresarios, analistas y políticos sobre temas de cooperación e inversiones.

El presidente boliviano llegó a Miami este sábado para participar en la cumbre regional, cuyo objetivo es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente, según informó la Casa Blanca.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD