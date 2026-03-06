Salud: Posesionan a Flores como nuevo director de la ASUSS

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, posesionó este jueves a Pedro Luis Flores Bustamante como director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS), quien asume el cargo tras la destitución de Melissa Bress, investigada por presuntos hechos irregulares.

Durante el acto de posesión, la ministra destacó que la seguridad social enfrenta importantes desafíos y que el nuevo titular deberá garantizar una gestión transparente.

“El reto que está asumiendo es demasiado importante. Nuestra seguridad social tiene muchos desafíos y lo que se necesita es tener a las personas idóneas en el lugar adecuado. Por esa razón el señor presidente ha elegido su perfil, dando la garantía de supervisión y fiscalización”, afirmó Flores.

La autoridad también remarcó que el nuevo director deberá trabajar bajo la política de “cero tolerancia a la corrupción”.

Por su parte, Pedro Luis Flores Bustamante señaló que su designación representa un desafío importante y destacó que es la primera vez que un auditor médico asume la dirección de la entidad encargada de supervisar la seguridad social de corto plazo.

“Es la primera vez en la historia de Bolivia que un auditor médico se hace cargo de una entidad de supervisión en seguridad social. No vamos a defraudar. La idea es trabajar en pro del asegurado y del beneficiario”, afirmó.

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS) fue creada mediante Decreto Supremo N° 3561 con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar el sistema de seguridad social, velando por los intereses de los trabajadores asegurados y sus beneficiarios.

