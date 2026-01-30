Posesionan al nuevo director del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UE-FNSE)

La Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UE-FNSE), encargada de apoyar a personas con discapacidad, pasó a depender del Ministerio de Salud y Deportes, luego de haber estado bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia.

En ese marco, la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, posesionó este jueves al Dr. Manuel Alejandro Guzmán como nuevo director general ejecutivo de la UE-FNSE.

Foto: Posesión al nuevo director de UE- FNSE)

Durante el acto, la ministra exhortó a la nueva autoridad a actuar con transparencia y honestidad, con el objetivo de garantizar que los proyectos beneficien efectivamente a la población que requiere apoyo social.

“El compromiso es muy grande como Ministerio de Salud. Vamos a apoyar sus gestiones y queremos que las personas con discapacidad tengan acceso a vivienda, centros de rehabilitación y otros servicios. Hay mucho camino que recorrer y muchas puertas que tocar para retomar la cooperación internacional”, afirmó Flores.

Compromiso de la nueva autoridad

Por su parte, el director Manuel Alejandro Guzmán se comprometió a trabajar con resultados y transparencia, y agradeció la confianza depositada por el Presidente del Estado para asumir el cargo.

La UE-FNSE tiene como misión ejecutar programas, proyectos y emprendimientos orientados a mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad, a través de iniciativas vinculadas a acceso a viviendas sociales, atención en salud y asistencia legal, entre otros ámbitos.

Con el cambio de dependencia institucional, el Gobierno busca fortalecer la articulación del FNSE con el sistema de salud, ampliando el alcance de sus acciones sociales.

