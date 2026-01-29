Posesionan a Ronny Salvatierra como director ejecutivo interino del Senasag

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, posesionó este jueves a Ronny Salvatierra Heredia como director general Ejecutivo interino del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Durante el acto oficial, la autoridad ministerial exhortó al nuevo director a cumplir sus funciones en estricto apego a la Constitución Política del Estado y al marco legal vigente, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Justiniano subrayó que el Senasag cumple un rol estratégico como brazo operativo del ministerio, al ser responsable de proteger la condición sanitaria y fitosanitaria del patrimonio agropecuario y forestal, así como de garantizar la inocuidad de los alimentos que consume la población.

Asimismo, destacó la importancia de la institución en el control sanitario para el acceso a mercados internacionales, en un contexto de apertura comercial y fortalecimiento de las exportaciones bolivianas.

En ese marco, informó que el Senasag sostiene reuniones técnicas con representantes de la República Popular de China, específicamente con la comisión de Certification & Inspection Group (CCIC), con el objetivo de avanzar en los procesos de habilitación sanitaria para la exportación de productos agropecuarios hacia ese país.

Estas gestiones forman parte de la agenda orientada a ampliar mercados internacionales y consolidar la presencia de productos bolivianos en el exterior.

