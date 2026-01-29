TEMAS DE HOY:
Caso maletas Roban motocicleta Siete investigados

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Posesionan a Ronny Salvatierra como director ejecutivo interino del Senasag

El ministro Oscar Mario Justiniano posesionó a Ronny Salvatierra y destacó el rol del Senasag en la soberanía alimentaria.

Juan Marcelo Gonzáles

29/01/2026 12:48

Foto: Ronny Salvatierra nuevo director a.i. SENASAG
LA PAZ

Escuchar esta nota

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, posesionó este jueves a Ronny Salvatierra Heredia como director general Ejecutivo interino del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Durante el acto oficial, la autoridad ministerial exhortó al nuevo director a cumplir sus funciones en estricto apego a la Constitución Política del Estado y al marco legal vigente, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Justiniano subrayó que el Senasag cumple un rol estratégico como brazo operativo del ministerio, al ser responsable de proteger la condición sanitaria y fitosanitaria del patrimonio agropecuario y forestal, así como de garantizar la inocuidad de los alimentos que consume la población.

Asimismo, destacó la importancia de la institución en el control sanitario para el acceso a mercados internacionales, en un contexto de apertura comercial y fortalecimiento de las exportaciones bolivianas.

En ese marco, informó que el Senasag sostiene reuniones técnicas con representantes de la República Popular de China, específicamente con la comisión de Certification & Inspection Group (CCIC), con el objetivo de avanzar en los procesos de habilitación sanitaria para la exportación de productos agropecuarios hacia ese país.

Estas gestiones forman parte de la agenda orientada a ampliar mercados internacionales y consolidar la presencia de productos bolivianos en el exterior.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD