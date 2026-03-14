¿Quién recibirá los $us 2 millones por la captura de Marset? Esto dijo el Gobierno

El Gobierno boliviano señaló que la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que conduzca a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera podría destinarse principalmente a los efectivos de la Policía Boliviana que participaron en el operativo que terminó con su detención.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que recién se enteró de la existencia de la recompensa y que el proceso para su eventual entrega deberá gestionarse ante el Gobierno de Estados Unidos.

“Seguramente se van a hacer los trámites ante el Gobierno de los Estados Unidos y se dará primero a los policías que han trabajado en esto, después se dará para fortalecer a la institución policial, que tiene recursos muy limitados”, señaló la autoridad.

El ministro también remarcó que, aunque se suele exigir resultados a la fuerza del orden, no siempre se le brindan los recursos necesarios, por lo que parte de la recompensa podría contribuir al fortalecimiento institucional.

Operativo y captura

La captura de Marset se produjo la madrugada del viernes 13 de marzo, tras un operativo que se inició aproximadamente a las 02:00 y concluyó cerca de las 05:00, según detalló Oviedo.

El procedimiento incluyó negociación y persuasión antes de lograr la aprehensión del narcotraficante. Tras su captura en Santa Cruz de la Sierra, fue trasladado inicialmente a Lima y posteriormente a Nueva York, donde enfrentará procesos judiciales en Estados Unidos.

Bolivia como base de operaciones

El ministro aseguró que las investigaciones apuntan a que Bolivia habría sido la principal base de operaciones del narcotraficante.

“Lo que sí estoy diciendo con precisión es que la base de Marset era Bolivia”, afirmó Oviedo, señalando que el delincuente se movía entre varios países, entre ellos Paraguay, Uruguay y naciones del Medio Oriente.

Según la autoridad, el criminal podía operar en Bolivia porque encontraba impunidad y protección durante el gobierno anterior, aunque evitó referirse directamente a posibles responsabilidades de exautoridades, entre ellas el exministro Eduardo del Castillo.

“Nosotros no respondemos a especulaciones ni a presupuestos. Defendemos con hechos, resultados y discreción que deben desarrollarse las investigaciones”, sostuvo.

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