Rodrigo Paz: “Bolivia debe abrirse al mundo sin ideologías”

El presidente Rodrigo Paz aseguró que Bolivia busca consolidar una política exterior abierta y orientada al desarrollo, basada en relaciones internacionales que prioricen el crecimiento económico y la cooperación.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que el país está retomando su presencia en el escenario global después de años de aislamiento.

En ese contexto, destacó que en pocas semanas Bolivia ha sostenido encuentros con diversos líderes internacionales, entre ellos Donald Trump y Lula da Silva, además de reuniones con presidentes y representantes de varios países.

Para Paz, esta dinámica demuestra que el país puede mantener relaciones con distintos actores internacionales sin limitarse a posiciones ideológicas.

“El mundo debe volver a Bolivia y Bolivia debe abrirse al mundo”, afirmó el presidente.

El mandatario también reiteró que Bolivia mantiene una postura firme en defensa de la democracia y el respeto institucional, señalando que el país no respalda gobiernos que no respeten principios democráticos.

Asimismo, aseguró que el objetivo de la política exterior boliviana es generar oportunidades de inversión, comercio y cooperación internacional que permitan mejorar las condiciones económicas del país.

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