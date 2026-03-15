El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) emitió un aviso de alerta de prioridad naranja debido a la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán principalmente al departamento de Santa Cruz, especialmente en la región del norte integrado.

La pronosticadora Ana Mendoza informó que este fenómeno comenzó a registrarse desde la mañana y se mantendrá hasta la noche del martes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 90 kilómetros por hora.

Según el reporte meteorológico, actualmente ya se registran vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora de dirección noroeste en esa región, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Lluvias y tormentas eléctricas

El SENAMHI también advirtió que se presentarán precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Estas lluvias afectarán principalmente al norte del departamento de La Paz, la región de los Yungas, el departamento de Cochabamba, el norte integrado de Santa Cruz, así como las llanuras y el pie de monte del departamento de Beni.

En el caso del departamento de La Paz, se prevé que las lluvias y tormentas eléctricas se registren principalmente durante la tarde y la noche, especialmente en el sector de la Cordillera Oriental.

Riesgo de granizo en los valles

Las autoridades meteorológicas también indicaron que en algunas regiones de los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija existe la posibilidad de precipitaciones sólidas como granizo, debido a las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

Alerta por crecida de ríos

A la par del aviso meteorológico, el SENAMHI emitió también una alerta hidrológica por posibles ascensos repentinos y progresivos del nivel de varios ríos.

Entre las cuencas que podrían verse afectadas se encuentran los ríos Ichilo, Chapare, Rocha, Grande y Mamoré, situación que podría impactar en regiones del eje troncal del país y el departamento del Beni.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población evitar transitar cerca de los ríos mencionados y mantenerse informada sobre los avisos oficiales para prevenir emergencias.

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