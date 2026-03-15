“Bolivia está de pie”: Paz agradece respaldo internacional tras la captura de Marset

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este sábado las felicitaciones expresadas por autoridades y organismos internacionales tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset en territorio boliviano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el mandatario expresó su reconocimiento a líderes y entidades que destacaron el operativo realizado en el país.

“Gracias a @OrsiYamandu, @SantiPenap, @MarioDB, @StateDept y a todos los que hicieron llegar sus felicitaciones por el logro que se dio ayer en Bolivia. Sobre todo quiero agradecerles por reconocer la grandeza y el esfuerzo del pueblo boliviano”, escribió el presidente.

Paz señaló que los mensajes recibidos también valoran el esfuerzo del pueblo boliviano en la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, afirmó que la captura de Marset —considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional— demuestra que es posible enfrentar a estas estructuras cuando existe decisión política y acción del Estado.

“La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo demuestra que cuando un país decide enfrentar al crimen organizado con determinación, las cosas cambian. Bolivia está de pie y el Estado vuelve a funcionar”, expresó.

El mandatario sostuvo además que el operativo envía una señal clara a la región y a la comunidad internacional sobre la importancia de la cooperación entre países para combatir el narcotráfico.

“Es una señal fuerte que da Bolivia a la región y al mundo. Quiero agradecer a los países que entienden que la lucha contra el crimen no reconoce fronteras”, concluyó.

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