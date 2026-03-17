Gobierno trabaja para modificar la Ley Avelino Siñani

La ministra de Educación, Beatriz García de Achá, anunció que en abril se instalarán mesas de trabajo para analizar posibles modificaciones a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con el objetivo de adaptar el sistema educativo a las nuevas necesidades del país.

La autoridad señaló que este proceso incluirá la participación de distintos actores del ecosistema educativo, ya que los cambios en la normativa no dependen únicamente del Ministerio de Educación.

“Vamos a trabajar entre todos los actores del ecosistema educativo”, afirmó.

Trabajo en una nueva ley educativa

La ministra explicó que estas mesas abordarán dos temas centrales: la actualización de la normativa educativa y el rediseño curricular, aspectos que buscan responder a los desafíos del contexto actual.

Según indicó, la intención es construir una ley que esté alineada con las transformaciones tecnológicas y las demandas del siglo XXI.

“Queremos que sea una ley que se adapte a la nueva época de este mundo”, sostuvo.

Educación vinculada al mercado laboral

García de Achá también remarcó que uno de los principales objetivos de la reforma es fortalecer la relación entre educación y mercado laboral, para que la formación académica responda a las necesidades productivas del país.

En ese sentido, explicó que el nuevo enfoque educativo buscará incorporar competencias digitales y habilidades acordes a los cambios tecnológicos, preparando a los estudiantes para los desafíos del futuro.

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