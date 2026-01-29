Hernán Paredes es posesionado como nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, posesionó este jueves a Hernán Paredes como nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía, tras la destitución del coronel René Calla, quien hasta ayer ocupaba el cargo.

La autoridad asumió funciones en un acto oficial encabezado por el ministro de Gobierno, que explicó que la decisión forma parte de una reestructuración interna en el Ministerio de Gobierno, orientada a fortalecer la gestión en el área de seguridad y orden interno.

Paredes señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será cambiar la metodología de trabajo y anunció el desarrollo de un sistema integral de alerta temprana.

“Tenemos que desarrollar una cultura del diálogo con tecnología moderna. Hay proyectos que fueron desmantelados, vamos a fortalecer el BOL 110, la Dirección de Inteligencia y canalizar las iniciativas de los policías”, afirmó.

El nuevo viceministro asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones vinculadas al régimen interior y el trabajo de la Policía Boliviana, en un contexto marcado por los desafíos de la seguridad ciudadana.

Por su parte, Oviedo remarcó que la posesión de Paredes no es un hecho administrativo más y destacó su trayectoria en la docencia y en la función pública.

“Estamos incorporando a un profesional de primera. Queremos una Policía moderna y vamos a contribuir con todos nuestros esfuerzos para que sea una institución respetada y querida por la población. El objetivo es modernizarla y hacerla más eficiente”, sostuvo el ministro.

Mira la programación en Red Uno Play