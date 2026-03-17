Cochabamba: restringen vía en Blanco Galindo por ampliación de puente

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restringió la circulación vehicular a un carril en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 9,5 en el municipio de Colcapirhua, debido a trabajos de ampliación del puente cajón sobre el río Chijllawiri.

Según el reporte, el cierre afecta el carril de ingreso hacia la ciudad de Cochabamba, mientras se ejecutan las obras en el lado norte del tramo. Los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 días.

El gerente regional de la ABC, Manuel Alejandro Torrico, explicó que se realiza el ensanche del alcantarillado en un sector considerado crítico, ya que durante la época de lluvias se registran crecidas del río que provocan desbordes e inundaciones.

Asimismo, indicó que el corte se aplica de forma paulatina para evitar mayores afectaciones al tránsito vehicular. La obra busca prevenir futuras emergencias y mejorar el drenaje en la zona.

Los trabajos se ejecutan de manera coordinada entre la ABC, la Alcaldía de Colcapirhua y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en el sector, que es estratégico por ser parte de la red fundamental de caminos.

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