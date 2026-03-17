Elecciones subnacionales: Jerusa Coimbra presenta su plan de gobierno para La Guardia

A pocos días de las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo, la candidata a la Alcaldía de La Guardia por Alianza Libre, Jerusa Coimbra, expuso su plan de gobierno enfocado en atender las principales demandas de la población.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Coimbra señaló que, en su recorrido por distintos barrios, identificó problemáticas recurrentes como el abandono en el mantenimiento de calles, la presencia de maleza, deficiencias en el sistema de salud y falta de unidades educativas.

“El vecino nos ha dado a conocer sus necesidades. Hay abandono en mantenimiento de calles, montes altos que traen enfermedades y un sistema de salud deficiente”, afirmó.

La candidata aseguró que su plan prioriza la atención inmediata en salud, con mejoras en hospitales de segundo nivel, equipamiento y la gestión de ítems para personal médico.

Como segundo eje urgente, mencionó la pavimentación, destacando problemas de acceso en barrios urbanos y comunidades rurales. “Muchos vecinos no pueden ni siquiera llegar a su destino por la falta de caminos. En el Distrito 4 hay problemas críticos”, indicó.

Entre sus principales propuestas, Coimbra planteó convertir a La Guardia en un polo de desarrollo industrial, especialmente en el ámbito avícola y agroindustrial.

“Nuestro municipio es dormitorio. La gente sale a buscar ingresos. Queremos generar empleo aquí con un parque industrial”, sostuvo.

Asimismo, propuso la creación de un parque industrial PYME con incentivos fiscales, como la exención de patentes por tres años, asegurando que esto incrementará los ingresos municipales a mediano plazo.

La candidata también destacó el potencial turístico del municipio y propuso desarrollar rutas en zonas como El Mirador, con participación de inversionistas privados.

“Queremos concesionar espacios para atraer inversión, generar empleo y potenciar la gastronomía y artesanías locales”, señaló.

En el ámbito ambiental, Coimbra propuso una solución al colapso del vertedero mediante la industrialización de residuos a través de pirólisis. “La basura es dinero. Podemos convertirla en energía, generar empleo y proteger el medio ambiente”, afirmó.

Finalmente, la candidata pidió el apoyo de la población indecisa, apostando por una renovación en la gestión municipal. “Tenemos que hacer un cambio. Denos la oportunidad a un equipo nuevo, joven y profesional”, concluyó.

Coimbra busca convertirse en la próxima alcaldesa de La Guardia en los comicios de este domingo, en un escenario donde los candidatos intensifican sus propuestas antes del inicio del silencio electoral.

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