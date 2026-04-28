Revilla arma su equipo: apuesta por experiencia y abre diálogo político en La Paz

El gobernador electo del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que ya inició el proceso de selección de profesionales que conformarán su equipo de trabajo, priorizando perfiles con experiencia en gestión pública de cara al inicio de su administración.

“Estamos entrevistando a distintas personas y personalidades en el departamento que tengan experiencia en gestión pública para que nos puedan acompañar desde el primer día de nuestra gestión”, señaló.

En ese marco, no descartó la posibilidad de incorporar a exautoridades con las que trabajó anteriormente, aunque también anticipó la inclusión de nuevos perfiles.

“Seguramente que sí, algunas de ellas que tienen mucha experiencia, pero también gente nueva que va a venir a aportar y a trabajar en beneficio del departamento”, afirmó.

Asimismo, destacó que ya se vienen desarrollando espacios de coordinación con asambleístas electos de distintas fuerzas políticas, con el objetivo de generar consensos para la nueva gestión.

La autoridad también remarcó la importancia de articular acciones con organizaciones sociales del departamento, a fin de impulsar el desarrollo regional.

“Con las organizaciones sociales del departamento necesitamos articular una gran alianza para el progreso y el desarrollo de La Paz”, sostuvo.

Con estas acciones, la futura administración busca consolidar un equipo técnico y político que permita encarar los principales desafíos del departamento desde el inicio de su gestión.

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