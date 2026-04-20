El cronograma electoral entra en su etapa final tras la segunda vuelta subnacional

La jornada electoral desarrollada en cinco departamentos del país fue calificada como positiva por el Tribunal Supremo Electoral, que destacó la tranquilidad del proceso y la rápida difusión de resultados preliminares.

Según la evaluación oficial, pese a algunos incidentes registrados en el departamento del Beni, la votación transcurrió sin mayores complicaciones, consolidando un proceso considerado eficiente desde el punto de vista técnico.

Uno de los aspectos más destacados fue la implementación del sistema de resultados preliminares, que permitió informar a la población pocas horas después del cierre de mesas.

“Los resultados se presentaron de manera muy oportuna, lo que demuestra una alta eficiencia técnica”, señaló el Secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

En cuanto a los resultados, ya se perfilan las nuevas autoridades departamentales electas. En Tarija, la candidata María René Soruco logró una amplia victoria, mientras que en Santa Cruz fue elegido Juan Pablo Velasco. En Chuquisaca, Luis Ayllón resultó ganador, y en Beni, Jesús Egüez obtuvo la mayoría de votos. En Oruro también se definió una nueva autoridad, cerrando así el ciclo electoral subnacional.

El proceso marca además el cierre de un periodo electoral más amplio iniciado en 2023, que mantuvo al país en constante actividad democrática.

Otro aspecto relevante fue el avance en la participación femenina, con mujeres electas en cargos ejecutivos departamentales, reflejando un progreso en la representación política.

Respecto al calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral informó que el cómputo oficial de votos concluirá en los próximos días, dando paso a la entrega de credenciales a partir del 28 de abril.

Este proceso se realizará de manera progresiva en cada departamento, considerando que más de 5.000 autoridades fueron electas en todo el país.

“Se trata de una entrega masiva que se realizará en actos públicos en cada región”, explicó Arteaga.

En el caso del departamento de La Paz, se confirmó que no existen pendientes legales tras las decisiones judiciales, por lo que también se procederá con la entrega de credenciales en los plazos establecidos.

Una vez cumplida esta etapa, las nuevas autoridades deberán ser posesionadas, proceso que se prevé iniciar a partir del 4 de mayo, dando paso a la transición de mando en los gobiernos departamentales y municipales.

Finalmente, el órgano electoral anunció que trabajará en la actualización de la normativa vigente, incluyendo reformas a leyes electorales que tienen más de 15 años de antigüedad, con el objetivo de adecuarlas a los nuevos desafíos tecnológicos y garantizar procesos más transparentes en el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play