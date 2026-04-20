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Bolivia cerró el conteo preliminar al 100% con cinco gobernadores electos

Los resultados preliminares consolidados por el órgano electoral confirman los triunfos de Juan Pablo Velasco, Jesús Egüez, Luis Ayllón, Edgar Sánchez y María René Soruco.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/04/2026 8:40

Cinco gobernadores son definidos tras jornada electoral en Bolivia
Bolivia

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Bolivia definió a cinco nuevas autoridades departamentales tras la jornada de segunda vuelta electoral realizada este domingo, donde la población acudió a las urnas para completar el mapa político regional.

Con el 100% de los resultados rápidos preliminares emitidos por el órgano electoral, se consolidan los triunfos en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija.

En Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, del frente Libre, se impuso con el 56,97% de los votos frente a Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos, que alcanzó el 43,03%.

En Beni, Jesús Eguez, de Patria, logró el 53,04%, superando a Hugo Vargas, del MNR, quien obtuvo el 46,96%.

Por su parte, en Chuquisaca, Luis Ayllón, de Gente Nueva, ganó con el 53,11% frente a Franz García, de Patria, que registró el 46,89%.

En Oruro, Edgar Sánchez, del frente Jacha, se alzó con la victoria con el 52,57% de los votos, por encima de Óscar Chambi, de Patria, quien consiguió el 47,43%.

Finalmente, en Tarija, María René Sorugo obtuvo una amplia ventaja con el 70,76%, derrotando a Adrián Oliva, de Patria, que alcanzó el 29,24%.

Estos resultados marcan el inicio de una nueva etapa en la gestión departamental en el país.

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