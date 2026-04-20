Un nuevo capítulo político: el liderazgo femenino gana terreno en Bolivia

Las Elecciones Subnacionales 2026 dejaron un hecho inédito en Bolivia: tres mujeres lograron posicionarse en cargos estratégicos dentro de las gobernaciones, marcando un avance significativo en la participación política femenina en espacios históricamente dominados por hombres.

En Tarija, María René Soruco se impuso con más del 70% de los votos en segunda vuelta, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar la Gobernación de ese departamento. Su victoria no solo destacó por la amplia diferencia, sino también por la rápida consolidación de su candidatura en plena contienda electoral.

En la región amazónica de Pando, Gabriela de Paiva Padilla fue elegida gobernadora en primera vuelta, posicionándose como una figura emergente en la política nacional. Su triunfo representa una renovación generacional y una apuesta por nuevos liderazgos en el ámbito departamental.

A este escenario se suma Paola Aguirre Melgar, quien fue electa como la primera vicegobernadora en la historia de Santa Cruz, consolidando la presencia femenina también en espacios de decisión dentro del Ejecutivo departamental.

Este triple resultado evidencia un cambio en la dinámica política del país, donde la participación de las mujeres comienza a traducirse en acceso real a cargos ejecutivos. Más allá de los resultados electorales, estos logros reflejan una mayor apertura hacia la equidad de género y la inclusión de nuevas voces en la gestión pública.

Además, marca un precedente relevante para futuros procesos electorales, al incentivar la participación de más mujeres en cargos de liderazgo y fortalecer la democracia con una representación más diversa.

Con estos resultados, Bolivia abre una nueva etapa en la política regional, en la que el liderazgo femenino gana protagonismo y se posiciona como un factor clave en la toma de decisiones a nivel departamental.

Mira la programación en Red Uno Play