¿Vas a hacer un trámite o ir al banco? Desde hoy debes presentar el certificado de sufragio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que desde este lunes será obligatorio presentar el nuevo certificado de sufragio para realizar trámites en instituciones públicas y entidades del sistema financiero en los departamentos donde se llevó adelante la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

La medida alcanza a Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, donde el certificado emitido en la primera vuelta, realizada el pasado 22 de marzo, pierde validez. En su lugar, deberá utilizarse el documento entregado tras el balotaje como respaldo de participación electoral.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que esta disposición busca mantener actualizado el registro de votantes y garantizar el control del cumplimiento del deber ciudadano. En ese marco, el nuevo certificado será requerido para trámites bancarios, gestiones administrativas y otros servicios que exigen la constancia de voto.

“El certificado de sufragio correspondiente a la segunda vuelta es el único válido para estos departamentos durante los próximos 90 días”, establece la determinación del Órgano Electoral.

En contraste, en La Paz, Cochabamba, Pando y Potosí, donde no se realizó segunda vuelta, continúa vigente el certificado emitido en marzo, sin modificaciones en su uso.

La disposición entra en vigor de inmediato y forma parte de las medidas habituales tras procesos electorales, en los que el certificado de votación se convierte en un requisito clave para diversas gestiones dentro del país.

Con información de ABI

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