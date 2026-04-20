Prepárate: lluvias y tormentas cambian el clima en Bolivia este lunes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 20 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de cielos nubosos y sin probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 7°C y 21°C y con alta probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará un cielo nuboso y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 22°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con tormentas eléctricas y con alta probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas, temperaturas entre 12°C y 30°C, y con alta probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada con tormentas eléctricas, alcanzando valores entre 10°C y 25°C y con alta probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 15°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias en algunas regiones.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas entre 22°C y 29°C y con alta probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 23°C y 30°C.

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