¡Aliste abrigos y colchas! Anuncian el ingreso de un frente frío con lluvias en el sur y oriente del país

Un nuevo frente frío lluvioso avanza hacia Bolivia y comenzará a sentirse a partir del lunes 20 de abril, afectando principalmente a la zona sur y extendiéndose hacia otras regiones con un marcado descenso de temperaturas, según reportes meteorológicos.

El fenómeno llegará acompañado de una masa de aire frío y húmedo, lo que provocará lluvias persistentes, vientos de intensidad variable de leves a fuertes y significativa actividad eléctrica, especialmente durante la madrugada del martes 21. Estas condiciones generarán noches frescas y mañanas notablemente frías en varias regiones.

Los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Beni registrarán un frente frío de características débiles a estacionarias, interactuando con aire cálido y húmedo. Esto dará lugar a un clima inestable, con probables tormentas eléctricas que podrían intensificarse de manera temporal.

Ante este panorama, se recomienda a los transportistas extremar precauciones en carretera, debido al riesgo de derrumbes en zonas vulnerables durante las lluvias. Entre los puntos críticos se encuentran los Valles Cruceños, particularmente en sectores como Petacas, Bermejo y Samaipata, así como la ruta entre Villa Montes y Tarija, donde no se descartan deslizamientos.

Este pronóstico, sin embargo, podría presentar variaciones debido al comportamiento atmosférico y la trayectoria del sistema, lo que incluso podría intensificar sus efectos en determinadas regiones del país.

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