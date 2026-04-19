Gestora activa envío masivo de estados de ahorro previsional: esto debes saber

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció el inicio del envío del Estado de Ahorro Previsional correspondiente al segundo semestre de 2025, dirigido a todos los asegurados que registraron aportes durante ese periodo.

Según el comunicado oficial, la distribución del documento se realizará hasta el 30 de abril de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

“El envío del Estado de Ahorro Previsional se realizará a través del correo electrónico registrado y/o el buzón electrónico de la Oficina Virtual”, señala la entidad, que recomendó a los usuarios mantenerse informados y verificar sus datos personales.

Este reporte permite a los asegurados conocer el detalle de sus aportes, así como el estado actualizado de sus fondos de pensión, constituyéndose en una herramienta clave para el seguimiento de su ahorro a largo plazo.

El comunicado fue emitido en la ciudad de La Paz, en abril de 2026, y forma parte del proceso periódico de información que la Gestora debe cumplir con sus afiliados.

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