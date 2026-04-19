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Atención maestros: ya pagaron el Bono a la Permanencia y así puedes confirmar el abono

El incentivo supera los Bs 292,5 millones y beneficia a más de 174 mil docentes del sistema público en todo el país.

Red Uno de Bolivia

19/04/2026 9:39

Pago del Bono a la Permanencia ya fue realizado: más de 174 mil maestros beneficiados, según Ministerio de Economía. Foto:imagen referencial

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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que ya se realizó el pago del Bono de Incentivo a la Permanencia, dirigido a maestras y maestros del sistema educativo público en todo el país.

El beneficio alcanzó a 174.396 docentes y representa una inversión superior a Bs 292,5 millones del Tesoro General de la Nación.

¿Quiénes reciben el bono?

El incentivo está destinado a:

  • Maestras y maestros del sistema público

  • Docentes de áreas urbanas y rurales

  • Personal que cumple funciones educativas de manera continua

Este bono busca reconocer el compromiso del magisterio y garantizar la continuidad del servicio educativo, especialmente en regiones donde su presencia es clave.

¿Cómo verificar el pago?

Las autoridades indicaron que los beneficiarios pueden comprobar el depósito a través de:

  • Entidad financiera donde reciben su salario

  • Contador de Pagos Públicos, disponible en la web institucional del Ministerio de Economía

Se recomienda revisar los datos personales y bancarios para evitar inconvenientes.

¿Por qué es importante este beneficio?

El Bono a la Permanencia tiene como objetivo:

  • Reconocer la vocación docente

  • Asegurar la continuidad de la educación

  • Fortalecer el desarrollo de las comunidades

  • Apoyar a miles de familias en todo el país

Desde el Gobierno señalaron que esta medida forma parte de una política de inversión en capital humano, orientada a mejorar la calidad educativa y sostener el sistema en todo el territorio.

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