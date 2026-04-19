El incentivo supera los Bs 292,5 millones y beneficia a más de 174 mil docentes del sistema público en todo el país.
19/04/2026 9:39
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que ya se realizó el pago del Bono de Incentivo a la Permanencia, dirigido a maestras y maestros del sistema educativo público en todo el país.
El beneficio alcanzó a 174.396 docentes y representa una inversión superior a Bs 292,5 millones del Tesoro General de la Nación.
¿Quiénes reciben el bono?
El incentivo está destinado a:
Maestras y maestros del sistema público
Docentes de áreas urbanas y rurales
Personal que cumple funciones educativas de manera continua
Este bono busca reconocer el compromiso del magisterio y garantizar la continuidad del servicio educativo, especialmente en regiones donde su presencia es clave.
¿Cómo verificar el pago?
Las autoridades indicaron que los beneficiarios pueden comprobar el depósito a través de:
Entidad financiera donde reciben su salario
Contador de Pagos Públicos, disponible en la web institucional del Ministerio de Economía
Se recomienda revisar los datos personales y bancarios para evitar inconvenientes.
¿Por qué es importante este beneficio?
El Bono a la Permanencia tiene como objetivo:
Reconocer la vocación docente
Asegurar la continuidad de la educación
Fortalecer el desarrollo de las comunidades
Apoyar a miles de familias en todo el país
Desde el Gobierno señalaron que esta medida forma parte de una política de inversión en capital humano, orientada a mejorar la calidad educativa y sostener el sistema en todo el territorio.
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