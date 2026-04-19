Pronóstico del clima hoy: conozca cómo estará el tiempo en las capitales de Bolivia este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril, con un panorama variado en todo el país. Mientras el occidente registra temperaturas frías, el oriente mantiene condiciones cálidas, con probabilidad de precipitaciones en varias ciudades.

En el eje occidental, La Paz presenta una mínima de 6°C y una máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado. El Alto registra una de las temperaturas más bajas del país, con 0°C de mínima y 17°C de máxima, en una jornada con nubosidad variable. En Oruro, el termómetro también desciende a 0°C, con una máxima de 21°C, y condiciones similares durante el día. Potosí reporta 1°C de mínima y 22°C de máxima, con posibilidad de lluvias en horas de la tarde.

En el centro del país, Cochabamba tendrá un día cálido, con temperaturas entre 10°C y 31°C, y nubosidad parcial. En Sucre, la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 25°C, con un clima templado y cielo parcialmente nublado.

Hacia el sur, Tarija registra temperaturas entre 14°C y 27°C, con condiciones estables y presencia de nubosidad durante la jornada.

En el norte amazónico, Cobija tendrá un ambiente cálido, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, además de lluvias previstas a lo largo del día.

En el oriente, Santa Cruz reporta temperaturas entre 21°C y 32°C, con probabilidad de lluvias especialmente por la tarde. De forma similar, Trinidad tendrá una jornada calurosa con valores que oscilan entre 23°C y 32°C, también con precipitaciones.

El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante los cambios de temperatura y las lluvias, especialmente durante la tarde y noche en varias regiones del país.

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