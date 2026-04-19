Este domingo, cinco departamentos del país acuden nuevamente a las urnas para elegir a sus gobernadores en segunda vuelta, luego de que ninguna candidatura lograra mayoría absoluta en los comicios del pasado 22 de marzo.

La jornada se desarrolla bajo el mismo esquema técnico aplicado en la primera vuelta, con el uso del padrón biométrico, los mismos recintos de votación y jurados electorales designados por sorteo, en un intento por garantizar continuidad y transparencia en el proceso.

Así se define la elección en cada región

En Chuquisaca, la contienda enfrenta a Luis Ayllón y Franz García, con propuestas enfocadas en gestión pública y reactivación económica.

En Santa Cruz, compiten Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, en un escenario marcado por diferencias en torno al desarrollo regional y la seguridad.

En el Beni, Jesús Egüez y Hugo Vargas disputan la Gobernación con planteamientos centrados en conectividad y sostenibilidad ambiental.

En Oruro, Edgar Sánchez y Óscar Chambi protagonizan una elección que contrapone continuidad de gestión y renovación institucional.

En Tarija, Adrián Oliva y María René Soruco buscan el respaldo ciudadano con propuestas orientadas a la administración de recursos y la diversificación económica, en un contexto condicionado por la dependencia de los hidrocarburos.

Aquí transmisión en vivo:

Observación internacional y control del proceso

Para esta jornada, la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de observación electoral que realizará seguimiento en los cinco departamentos, desde la apertura de mesas hasta el conteo de votos.

Restricciones vigentes

Rige el Auto de Buen Gobierno, que establece la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la realización de actos públicos, el porte de armas y la circulación de vehículos sin autorización.

Una jornada decisiva

La segunda vuelta será determinante para completar el mapa político subnacional. Los candidatos buscan consolidar mayorías, mientras que la ciudadanía tiene la última palabra en una jornada que marcará el rumbo de estas regiones.

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