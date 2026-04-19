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Elecciones subnacionales: quiénes sí pueden circular este domingo y qué deben presentar

El Tribunal Electoral de Santa Cruz instruyó que no se exigirá autorización vehicular a sectores clave durante la jornada. Conozca los requisitos y excepciones vigentes.

Silvana Cuéllar

19/04/2026 5:54

Servicios de emergencia pueden circular sin permiso. Foto: imagen referencial

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Durante la jornada de elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz dispuso que no se exigirá permiso de circulación vehicular a determinados sectores considerados esenciales.

Los autorizados son:

  • Personal de salud: médicos, enfermeras(os), auxiliares y técnicos

  • Servicios de emergencia: paramédicos y conductores de ambulancias

  • Bomberos: equipos de rescate y atención de emergencias

  • Fuerzas Armadas: militares en servicio activo

  • Medios de comunicación: trabajadores de radio, televisión y prensa escrita

  • Transporte de combustibles: cisternas que trasladan GNV, GLP, GNC, GNL y otros líquidos

Qué deben presentar en los controles

Aunque están habilitados para circular, estos sectores deben justificar su desplazamiento ante la Policía. Para ello, se exige:

  • Credencial institucional que acredite su función

  • Documento de turno o memorándum firmado por su superior

  • Hoja de ruta autorizada por la entidad o empresa

 Paso inmediato en emergencias

El instructivo también establece que, en casos de emergencia médica o traslado de pacientes, el paso debe ser prioritario e inmediato, incluso si la documentación aún está en verificación.

Fuera de estas excepciones, la circulación está restringida durante la jornada electoral. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía movilizarse únicamente para emitir su voto y respetar los controles.

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