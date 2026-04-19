Elecciones subnacionales: quiénes sí pueden circular este domingo y qué deben presentar

El Tribunal Electoral de Santa Cruz instruyó que no se exigirá autorización vehicular a sectores clave durante la jornada. Conozca los requisitos y excepciones vigentes.
19/04/2026 5:54
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Durante la jornada de elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz dispuso que no se exigirá permiso de circulación vehicular a determinados sectores considerados esenciales.
Los autorizados son:
Personal de salud: médicos, enfermeras(os), auxiliares y técnicos
Servicios de emergencia: paramédicos y conductores de ambulancias
Bomberos: equipos de rescate y atención de emergencias
Fuerzas Armadas: militares en servicio activo
Medios de comunicación: trabajadores de radio, televisión y prensa escrita
Transporte de combustibles: cisternas que trasladan GNV, GLP, GNC, GNL y otros líquidos
Qué deben presentar en los controles
Aunque están habilitados para circular, estos sectores deben justificar su desplazamiento ante la Policía. Para ello, se exige:
Credencial institucional que acredite su función
Documento de turno o memorándum firmado por su superior
Hoja de ruta autorizada por la entidad o empresa
Paso inmediato en emergencias
El instructivo también establece que, en casos de emergencia médica o traslado de pacientes, el paso debe ser prioritario e inmediato, incluso si la documentación aún está en verificación.
Fuera de estas excepciones, la circulación está restringida durante la jornada electoral. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía movilizarse únicamente para emitir su voto y respetar los controles.
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