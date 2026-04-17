Gobierno desembolsó el Bono de Incentivo: ¿Qué sector lo recibe y cuándo?

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que este jueves 16 de abril se hizo efectivo el pago del Bono de Incentivo a la Permanencia, una medida que demandó una inversión de Bs 292,5 millones provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN).

Según el reporte oficial, el beneficio llegó a un total de 174.396 maestras y maestros que forman parte del sistema educativo público. La medida abarca tanto al personal del área urbana como a los docentes que desempeñan funciones en las regiones rurales más alejadas del país.

Inversión estratégica en educación

Desde la cartera de Economía subrayaron que este desembolso no debe considerarse un simple gasto fiscal, sino una "inversión estratégica". El objetivo es doble: reconocer la vocación del magisterio boliviano y asegurar que el servicio educativo no se interrumpa, especialmente en comunidades donde la presencia del profesor es el pilar del desarrollo social.

"Esta inversión fortalece la estabilidad del sistema educativo y contribuye a consolidar una política pública orientada a garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el país", señala el comunicado institucional.

Transparencia y acceso a la información

En línea con las políticas de rendición de cuentas, el Ministerio recordó a la ciudadanía que los detalles de este y otros desembolsos pueden ser monitoreados a través del Contador de Pagos Públicos. Esta herramienta digital, alojada en el sitio web de la institución, permite verificar de manera diaria el uso de los recursos ejecutados por el Estado.

Con esta acción, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con la formación de las futuras generaciones y la estabilidad del capital humano en el sector educativo.

Comunicado del Ministerio de Economía.

Mira la programación en Red Uno Play