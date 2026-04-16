Más de 1,8 millones ya cobraron el Bono Pepe: aún puedes recibir Bs 450

El Gobierno informó que, hasta el 14 de abril de 2026, el Programa de Protección y Equidad Pepe ya benefició a más de 1.812.071 personas en todo el país, lo que representa un avance del 86,5% en la ejecución del beneficio.

Las autoridades remarcaron que los recursos destinados a este programa provienen del Tesoro General de la Nación y de financiamiento externo, aclarando que no se están utilizando aportes de jubilados ni recursos de la Renta Dignidad.

Además, recordaron que se mantiene el cumplimiento de la Ley N.º 065 para garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones.

El Ministerio de Economía también confirmó que se amplió el plazo para el cobro del Bono Pepe, con el objetivo de beneficiar a las personas rezagadas que no pudieron acceder al pago en la fecha que les correspondía según su nacimiento.

El nuevo periodo extraordinario estará vigente desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 19 de junio.

Durante ese lapso, los beneficiarios podrán cobrar el monto total acumulado de Bs 450 en un solo pago, sin importar el número de cédula de identidad o la fecha de nacimiento.

Para recibir el beneficio, las personas deberán acudir a cualquiera de las entidades bancarias habilitadas, presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

Según el Ministerio de Economía, el programa ya alcanzó un importante nivel de cobertura a nivel nacional y registra un 81% de ejecución.

El beneficio contempla la entrega total de Bs 450 por persona, distribuidos originalmente en tres pagos mensuales de Bs 150, con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables y mitigar el impacto económico en miles de familias bolivianas.

El programa está dirigido a personas que reciben el Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Bono Anual de Indigencia o Ceguera, Bono de Discapacidad Grave o muy Grave y la Renta Dignidad para personas no rentistas.

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