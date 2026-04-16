Chile expulsa a 12 bolivianos en primer vuelo masivo de deportación de migrantes irregulares

El gobierno de José Antonio Kast concretará este jueves su primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular, un operativo que incluirá a 12 ciudadanos bolivianos que serán trasladados desde Chile hasta Santa Cruz.

En total, serán 40 extranjeros los que abandonarán territorio chileno, todos con antecedentes o delitos asociados, en un despliegue que contará con un escolta de la Policía de Investigaciones (PDI) por cada deportado.

Del total de expulsados, 19 son colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos. Además, 25 corresponden a expulsiones administrativas y 15 a expulsiones judiciales.

Los ciudadanos bolivianos serán trasladados en un vuelo que partirá desde Santiago y hará una escala en Iquique antes de dirigirse a Bolivia.

La aeronave tiene previsto aterrizar en Santa Cruz de la Sierra cerca del mediodía, donde se realizará la entrega oficial de los 12 bolivianos a las autoridades correspondientes.

El operativo comenzó días antes con la concentración de los expulsados en dependencias de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional en Santiago, además del retiro de personas desde centros penitenciarios.

Todos los deportados viajarán con esposas plásticas desechables, bajo vigilancia permanente y acompañados por un funcionario policial sentado a su lado.

Entre los principales delitos asociados a los expulsados figuran ingreso por pasos no habilitados, tráfico de drogas, robo con violencia, robo de vehículos, porte ilegal de armas y lesiones.

En el caso de los bolivianos, las autoridades chilenas no detallaron individualmente qué delitos corresponden a cada persona.

El vuelo continuará posteriormente hacia Quito y finalmente hacia Bogotá, donde concluirá el proceso de expulsión de los ciudadanos ecuatorianos y colombianos.

La medida forma parte de la política migratoria impulsada por el gobierno chileno, que anunció que este tipo de operativos aumentarán en frecuencia durante las próximas semanas.

Con información de Bio Bio

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