Un adulto mayor fue hallado sin vida al interior de su vivienda luego de registrarse un incendio. Ocurrió en la comunidad Limoncito, en el municipio de Porongo.

De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos del lugar se percataron de las llamas que salían desde el interior del inmueble y acudieron para intentar sofocar el fuego. Al ingresar a una de las habitaciones afectadas, encontraron el cuerpo del adulto mayor, quien ya no presentaba signos vitales y había sido alcanzado por el incendio.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta el lugar para iniciar las primeras investigaciones y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, familiares del fallecido llegaron al inmueble, mientras se aguardaba la presencia de la División Homicidios para realizar el levantamiento legal del cadáver y su traslado a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia de ley que determinará las causas exactas del deceso.

Se espera un informe oficial en las próximas horas que brinde mayores detalles sobre este hecho.

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