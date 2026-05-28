Un hecho tan insólito como aterrador ocurrió en Estambul, Turquía, donde un toro descontrolado irrumpió repentinamente en una barbería y provocó escenas de caos y desesperación entre trabajadores y clientes.

El animal, que había escapado mientras era trasladado por su dueño, ingresó violentamente al local atravesando el escaparate de cristal. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa cómo las personas corren rápidamente para ponerse a salvo mientras el toro derriba objetos dentro del negocio.

Tras permanecer algunos segundos en el interior de la barbería, el animal volvió a salir a toda velocidad hacia las calles de la ciudad, generando una caótica persecución en la zona. Vecinos y autoridades intentaron detenerlo hasta que finalmente equipos especializados lograron capturarlo.

Afortunadamente no se reportaron heridos graves, aunque sí importantes daños materiales en el establecimiento.

El episodio rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con humor al insólito momento.

“El toro solo quería preguntar el precio del corte”,“Venía por su degradado” y “Un corte mariposa, por favor”, fueron algunos de los comentarios más compartidos por los internautas.

A continuación, el video:

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