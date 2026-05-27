Impactante video: un menor acercó un encendedor y prendió fuego al cabello de un adolescente

El incidente fue captado por cámaras de seguridad de una tienda. Hasta ahora, se desconoce qué motivó la agresión de un menor contra un adolescente, pero las imágenes ya se volvieron virales en redes sociales
27/05/2026 11:33
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Un episodio registrado por cámaras de seguridad en México generó indignación y debate en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que un menor prende fuego al cabello de un adolescente dentro de una tienda.
Segundos después, el adolescente sintió el calor, reaccionó rápidamente y logró apagar las llamas con sus propias manos antes de que el fuego se extendiera. Su rápida intervención evitó que el hecho terminara en una tragedia o provocara lesiones de mayor gravedad.
El episodio comenzó a circular masivamente en redes sociales y despertó una fuerte discusión entre los usuarios. Mientras algunos calificaron lo ocurrido como una “broma peligrosa”, otros remarcaron la gravedad del acto y advirtieron sobre las posibles consecuencias que pudo haber tenido.
A continuación, el video:
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