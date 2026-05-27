Impactante video: un menor acercó un encendedor y prendió fuego al cabello de un adolescente

Un episodio registrado por cámaras de seguridad en México generó indignación y debate en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que un menor prende fuego al cabello de un adolescente dentro de una tienda.

Según muestran las imágenes, el joven esperaba para pagar en la caja cuando un niño se acercó por detrás y utilizó un encendedor para prender fuego en la zona de la nuca. La situación ocurrió de manera repentina y tomó por sorpresa a la víctima.

Segundos después, el adolescente sintió el calor, reaccionó rápidamente y logró apagar las llamas con sus propias manos antes de que el fuego se extendiera. Su rápida intervención evitó que el hecho terminara en una tragedia o provocara lesiones de mayor gravedad.

El episodio comenzó a circular masivamente en redes sociales y despertó una fuerte discusión entre los usuarios. Mientras algunos calificaron lo ocurrido como una “broma peligrosa”, otros remarcaron la gravedad del acto y advirtieron sobre las posibles consecuencias que pudo haber tenido.

A continuación, el video:

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