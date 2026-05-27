Un espectáculo de drones en el puerto de Darling Harbour, en Sídney, terminó en caos luego de que 89 aparatos perdieran el control y cayeran al agua durante una exhibición nocturna del festival Vivid Sydney, uno de los eventos de luces más importantes de Australia.

El incidente ocurrió durante la función de “Star-Bound”, un show aéreo que utiliza hasta 1.000 drones sincronizados para crear figuras luminosas en el cielo. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que decenas de dispositivos comenzaron a precipitarse repentinamente mientras cientos de espectadores observaban desde la orilla.

Según informaron los organizadores, 83 drones cayeron en las aguas de Cockle Bay y otros seis impactaron sobre el paseo marítimo. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.

La empresa británica Skymagic, encargada del espectáculo, atribuyó el fallo a un cambio imprevisto en el entorno de radiofrecuencia que afectó la precisión posicional de parte de la flota.

“Durante la actuación del 25 de mayo, Skymagic experimentó un problema técnico que provocó que 89 drones aterrizaran en el agua alrededor de Cockle Bay”, indicó la compañía en un comunicado.

Testigos afirmaron que el impacto de los drones contra el muelle fue claramente audible. “Se podía escuchar físicamente cómo chocaban y se rompían contra el cemento del puerto deportivo”, relató Robert, trabajador de Darling Harbour, a la cadena pública ABC.

Tras el incidente, los organizadores de Vivid Sydney cancelaron varias funciones programadas mientras se realiza una evaluación conjunta entre la empresa operadora y las agencias gubernamentales para determinar las causas exactas del fallo y revisar las condiciones de seguridad del espectáculo.

El festival Vivid Sydney se celebra cada año durante tres semanas y reúne instalaciones luminosas, música y exhibiciones tecnológicas que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales.

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