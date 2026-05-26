Lo que prometía ser un paseo idílico con vistas espectaculares a las cumbres nevadas del Himalaya se transformó en una pesadilla de escala monumental. El lunes 25 de mayo de 2026, el famoso teleférico Gulmarg Gondola, ubicado en la región de Jammu y Cachemira (India) y considerado el más alto en operación de toda Asia, sufrió una falla técnica masiva que dejó a 320 turistas suspendidos en el aire durante unas siete agónicas horas.

El incidente, provocado por un desperfecto mecánico agravado por el repentino mal tiempo —que incluyó lluvias torrenciales y fuertes vientos—, paralizó por completo las dos fases del sistema de transporte. En total, 65 cabinas quedaron completamente inmóviles en medio de la nada, algunas de ellas colgando a casi 150 metros del suelo, lo que desató el pánico entre los pasajeros, entre quienes se encontraban numerosas familias con niños y mujeres.

Un rescate titánico contra el reloj y el clima

Dada la gravedad de la situación y la imponente altura de la instalación (situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar), las autoridades indias activaron de inmediato los protocolos de evacuación de emergencia.

Se desplegó un gigantesco operativo multiagencial que incluyó al Ejército de la India (Cuerpo Chinar), la Policía de Jammu y Cachemira, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la Fuerza del Estado para la Respuesta a Desastres (SDRF), que movilizó 15 equipos especializados, además de unidades de rescate de montaña y civiles locales.

El terreno montañoso y las condiciones meteorológicas adversas complicaron las tareas. Los rescatistas debieron utilizar vehículos todo terreno (ATV), cuerdas y escaleras para alcanzar las cabinas y descender, uno a uno, a los aterrorizados visitantes.

"Para ser honesto, no creía que pudiéramos completar la tarea antes de la medianoche", confesó aliviado el Director General de la Policía local, Nalin Prabhat, quien calificó las maniobras como una de las misiones de rescate más difíciles jamás realizadas en la región.

Afortunadamente, tras siete horas de máxima tensión, las autoridades confirmaron que todos los turistas fueron rescatados sanos y salvos, sin que se registraran heridos ni víctimas fatales.

Reacciones y medidas inmediatas

El éxito de la operación fue elogiado a nivel nacional. El Ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, aplaudió la "rapidez, profesionalismo y coraje" de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el Jefe de Gobierno de la región, Omar Abdullah, felicitó a los equipos y anunció una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del fallo y fijar responsabilidades por cualquier posible negligencia.

A pesar del terrible susto, los turistas destacaron la calidez y eficiencia de los rescatistas y de los habitantes locales que se acercaron a colaborar. "Fue aterrador en su momento, pero lo más importante es que todos estamos a salvo", relató Vineet Bikal, un turista de Bombay.

Como medida de precaución, la empresa estatal suspendió temporalmente las operaciones del Gulmarg Gondola para realizar labores de mantenimiento profundo y controles de seguridad rigurosos, garantizando el reembolso total de los boletos a los usuarios afectados.

Con datos de Gulf News, newsonair y The Hindu.

Foto: IANS

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