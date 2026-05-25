El Ministerio de Sanidad de España confirmó este lunes un segundo caso positivo de hantavirus en uno de los ciudadanos españoles que se encontraban bajo estricta cuarentena en Madrid, tras haber sido evacuados del crucero científico MV Hondius. Con este nuevo contagio, la cifra global vinculada al brote del buque asciende a 13 casos, incluyendo tres personas fallecidas.

El paciente, catalogado como un "contacto estrecho" del primer contagiado, dio positivo en una prueba PCR de control periódico. A pesar de encontrarse completamente asintomático, fue trasladado de inmediato a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en la capital española, un área diseñada para el manejo de patógenos de alta bioseguridad.

La cepa Andes: El motivo de la preocupación internacional

La comunidad médica internacional sigue de cerca este brote debido a que está asociado a la cepa Andes del hantavirus. A diferencia de las variantes comunes en Norteamérica o Europa (que se transmiten exclusivamente por el contacto con fluidos de roedores), la cepa Andes —endémica del sur de Argentina y Chile— es la única conocida que tiene la capacidad de transmitirse directamente entre seres humanos.

No obstante, las autoridades sanitarias españolas fueron enfáticas al transmitir tranquilidad al resto del mundo:

"Este caso se ha detectado dentro del dispositivo de control ya activado y no modifica la situación de riesgo para la población general, ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".

Una travesía bajo la lupa epidemiológica

El crucero MV Hondius, que navega bajo bandera de los Países Bajos, inició su ruta el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, con destino original a Cabo Verde. Sin embargo, la detección del brote y el fallecimiento de tres ocupantes obligaron a desviar la embarcación hacia la isla española de Tenerife.

Allí, el pasado 10 de mayo, la mayoría de los ocupantes fueron desembarcados bajo un fuerte operativo de seguridad para ser repatriados a sus respectivos países bajo vigilancia médica. Posteriormente, el barco continuó su trayecto hacia territorio neerlandés.

¿Cómo sigue la cuarentena?

En Madrid, el primer español contagiado —un hombre de 70 años ingresado desde el 11 de mayo— evoluciona favorablemente y se encuentra "prácticamente asintomático".

Por su parte, los otros 12 pasajeros españoles que permanecen en el hospital han vuelto a dar negativo en los análisis. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis semanas, el protocolo en España prevé que, si continúan dando negativo en las pruebas PCR, los pasajeros puedan recibir el alta hospitalaria el próximo 7 de junio (tras 28 días de aislamiento) para concluir la cuarentena obligatoria en sus respectivos domicilios.

Con datos de AFP, EFE y Gaceta Médica.

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