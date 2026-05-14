Luego de conocerse nuevos casos de hantavirus en Bolivia y reportes internacionales vinculados a esta enfermedad, el infectólogo Juan Saavedra brindó una explicación sobre las formas de contagio, los síntomas y la importancia de buscar atención médica de manera oportuna.

El especialista señaló que el virus se transmite principalmente por contacto con partículas contaminadas por orina, saliva o heces de roedores infectados. Añadió que algunas variantes, como la detectada en el sur de Argentina, incluso pueden contagiarse de persona a persona en espacios cerrados y sin ventilación.

Sobre la situación en Bolivia, indicó que los casos reportados corresponden en su mayoría a la variante 'Laguna Negra', presente también en Paraguay. Precisó que los contagios registrados en Tarija forman parte de un comportamiento endémico en áreas rurales.

“Es habitual que en nuestro país tengamos casos aislados de hantavirus”, afirmó Juan Saavedra, al recordar que también existen antecedentes en municipios del departamento de Santa Cruz, como San Julián, Warnes, Saavedra, San Javier y Concepción.

Asimismo, sostuvo que no se prevé una epidemia generalizada, aunque sí pueden presentarse brotes reducidos que pueden controlarse con aislamiento oportuno y vigilancia epidemiológica.

En cuanto a los síntomas, explicó que el periodo de incubación puede durar entre una y cinco semanas. Los primeros signos suelen ser fiebre, dolores musculares intensos y malestar general.

“Sobre todo en hombros, caderas y espalda”, detalló. Si la enfermedad avanza, puede generar dificultad respiratoria severa. “El paciente empieza a tener tos, le falta el aire y puede necesitar ventilación mecánica”, agregó..

Finalmente, recomendó acudir inmediatamente a un centro médico si una persona estuvo en el campo y luego presenta fiebre o dolores musculares fuertes. “No hay que subestimar estos síntomas”, concluyó.

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