Bajó el precio del pollo en Santa Cruz: ¿a cuánto se vende el kilo?

Bajó el precio del pollo en los centros de abastecimiento de la capital cruceña, convirtiéndose en una opción más accesible para las familias que buscan productos esenciales de la canasta básica.

En un recorrido por el mercado antiguo Los Pozos, comerciantes informaron este jueves que actualmente el kilo del pollo entero se comercializa en 16 bolivianos, cuando semanas atrás llegó hasta los 20 bolivianos.

Según explicaron, uno de los factores que podría influir en la baja del precio serían los bloqueos, situación que habría afectado la salida del producto hacia otros mercados.

Las comerciantes también indicaron que, ante la reducción del costo, aumentó la demanda por parte de las amas de casa.

“Están consumiendo más pollo, porque está más barato”, declaró una comerciante.

Respecto al abastecimiento, aseguraron que la oferta del producto es regular y no existe desabastecimiento. “Está normal nomás, gracias a Dios”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play