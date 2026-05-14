La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, pidió a los sectores movilizados garantizar corredores humanitarios y permitir el paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos, luego de confirmarse dos fallecimientos relacionados con los bloqueos de carreteras y al menos seis pacientes en riesgo por falta de atención médica oportuna.

La autoridad expresó su preocupación por las consecuencias que generan las medidas de presión en distintas rutas del país y advirtió que la interrupción del tránsito está afectando directamente la atención de pacientes críticos.

“El Ministerio de Salud y Deportes lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños a la salud ocasionados por los bloqueos que impiden el paso de ambulancias, pacientes en estado crítico y el abastecimiento de insumos médicos esenciales”, señala el comunicado oficial difundido este miércoles.

Víctimas fatales por bloqueos

La primera víctima fue Ana Enns, ciudadana originaria de Belice y residente en Bolivia, de 56 años, quien se descompensó mientras retornaba desde Perú por la ruta de Desaguadero. Según explicó Flores, la paciente no pudo ser trasladada oportunamente debido a los puntos de bloqueo y llegó sin signos vitales al centro médico.

El segundo fallecimiento corresponde a un paciente de la comunidad Candelaria, en Guanay, quien necesitaba asistir a una sesión de hemodiálisis, pero no logró llegar debido a los cortes de ruta instalados en Caranavi. El paciente padecía una falla renal aguda.

Pacientes que necesitan atención urgente

La ministra también informó sobre otros casos que permanecen en riesgo por las dificultades para acceder a atención médica. Entre ellos se encuentra un niño de nueve años que sufrió la amputación de cuatro dedos tras la explosión de un artefacto en su vivienda en San Roque y que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital del Niño.

Foto: Sectores sociales bloquean rutas en El Alto. APG.

Asimismo, existen pacientes con apendicitis, insuficiencia renal, cetoacidosis metabólica, tromboembolia pulmonar, tuberculosis pulmonar miliar, hematoma epidural, crisis convulsivas e insuficiencia cardíaca que enfrentan complicaciones debido a las restricciones en las carreteras.

Flores denunció además que en sectores de El Alto, Guanay, Caranavi y Viacha se negó el paso a ambulancias y pacientes, agravando la situación sanitaria.

Ante este panorama, la autoridad hizo un llamado urgente a los movilizados para permitir corredores humanitarios y el libre tránsito de vehículos de emergencia.

“Cada minuto de bloqueo pone en riesgo a personas que dependen de una atención oportuna”, remarcó el Ministerio en su pronunciamiento.

La ministra también pidió garantizar el paso de camiones que transportan 40 toneladas de oxígeno medicinal, actualmente varados en Desaguadero y en la ruta hacia Oruro, destinados a pacientes internados en terapia intensiva.

Foto: Comunicado oficial de la ministra Marcela Flores. Ministerio de Salud y Deportes.

Flores sostuvo que “el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a la vida y a la salud” y señaló que el Ministerio Público deberá investigar las circunstancias de ambos fallecimientos.

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