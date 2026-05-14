El departamento se encamina a un escenario de alta conflictividad y asfixia vial. A partir de las cero horas de este jueves, la Central Obrera Departamental (COD) anunció un paro movilizado indefinido con el bloqueo "total" de la ciudad, una medida que amenaza con radicalizarse la próxima semana cuando el transporte libre se sume a las protestas.

COD: Bloqueos obligatorios y disciplina sindical

A través de un instructivo de carácter obligatorio, el ente matriz departamental convocó a todas sus bases a acatar las determinaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Cabildo Nacional. La instrucción es: "bloqueo de calles y avenidas al 100%".

Sectores clave como el Magisterio y los Trabajadores en Salud han sido llamados a garantizar una participación activa y contundente. El objetivo de la COD es paralizar el centro urbano y las principales arterias de la capital cochabambina de forma indefinida. El Transporte Federado, al no estar afiliado a esta entidad, deberá trabajar con normalidad, aunque su servicio se verá condicionado por la transitabilidad de las vías.

Transporte Libre: Protesta por combustible

La situación se tornará aún más crítica a partir del próximo lunes. Tras un ampliado de emergencia en la zona del Trópico, el Transporte Libre de Cochabamba determinó sumarse a las movilizaciones a nivel nacional.

Mario Ramos, representante del sector, denunció que llevan seis meses soportando un suministro de combustible inestable. "Estamos cargando lo que para nosotros es combustible basura, el cual ha traído el origen de todos estos problemas y daños en nuestros motorizados", afirmó el dirigente.

El sector advirtió que su protesta no se limitará a la ciudad, sino que no descartan la toma de carreteras y rutas estratégicas del eje troncal del departamento, uniendo sus reclamos a los de otros sectores que ya se encuentran movilizados hacia la ciudad de La Paz.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones y abastecerse, dado que el panorama apunta a una semana de bloqueos y dificultades severas en la circulación tanto urbana como interdepartamental.

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