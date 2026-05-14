“Marcha VIP y lujosa”: ministro denuncia que afines a Evo viajan en caravanas de vehículos hacia La Paz

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que los sectores movilizados afines a Evo Morales se trasladan en caravanas de vehículos rumbo a las ciudades de El Alto y La Paz, y cuestionó la forma en la que se desarrolla la movilización.

La autoridad aseguró que los marchistas utilizarían vehículos cuando no existe presencia de cámaras y afirmó que esta situación contradice el discurso de sacrificio que acompañaría la medida de presión.

“La marcha VIP y lujosa de Evo. Vienen en caravana de vehículos cuando no hay cámaras que los filmen”, afirmó Zamora.

El ministro también sostuvo que los movilizados buscan generar conflictividad y tensión en ambas ciudades.

Las declaraciones surgen en medio del avance de la movilización impulsada por sectores afines al expresidente Evo Morales, que se dirige hacia la sede de gobierno en medio de un escenario marcado por protestas, bloqueos y tensión política.

Hasta el momento, los sectores movilizados no emitieron una respuesta oficial a las afirmaciones realizadas por la autoridad de Gobierno.

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